Im Nova in Günthersdorf sammeln Star-Wars-Fans für die Björn-Steiger-Stiftung. Diese übernimmt die Nebenkosten von Baby-Notarztwagen. Warum diese Stiftung wichtig ist.

Vader’s First: Im Star-Wars Kostüm für Baby-Notarztwagen - Spendenbox und Laserschwert

Günthersdorf/MZ - An ihren Star-Wars-Kostümen sind sie sofort zu erkennen: die Mitglieder der deutschen Untereinheit der „501st Legion“, auch „Vader’s First“ genannt. Am Wochenende waren sie mit Laserschwertern und Spendenboxen im Nova in Günthersdorf unterwegs, um die Björn-Steiger-Stiftung zu unterstützen.