Hierfür hat die Stadt Merseburg ein Knöllchen verdient

In dieser Woche hätte die Stadt Merseburg ein Knöllchen verdient.

Merseburg/MZ - Es war Montag und es hieß: Herzlichen Glückwunsch! Die Parkscheibe lag im Auto, aber trotzdem gab es ein Knöllchen von der Stadt Merseburg. Der Grund: In der Straße neben dem ehemaligen Brühl-Center steht ein Verkehrsschild, mit dem Baumschnittarbeiten angekündigt werden. Aus diesem Grund besteht in den Parktaschen in der Breiten Straße Parkverbot.