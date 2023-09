Die Polizei sucht nach einem Mann, der im Juli aus einer Drogerie in Bad Dürrenberg Babynahrung gestohlen hat. Dazu wurden jetzt Fahndungsfotos veröffentlicht.

Hier stiehlt ein Drogerie-Dieb Babynahrung in Bad Dürrenberg - Wer kennt den Mann? (Fotos im Text)

In einer Drogerie in Bad Dürrenberg wurde Babynahrung gestohlen.

Bad Dürrenberg/MZ - Am 28. Juni dieses Jahres betrat ein bislang unbekannter männlicher Täter am späten Mittag eine Drogerie im Soleweg in Bad Dürrenberg.

Im Laden griff der Täter zu vier Packungen Babynahrung und verstaute sie in seinem Rucksack. Anschließend verließ er das Geschäft, ohne für die Ware zu bezahlen. Der entstandeneSchaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt.

Hier entwendet der Drogerie-Dieb aus Bad Dürrenberg die Babynahrung. (Foto: Polizei)

Da die Identität des Täters bisher nicht ermittelt werden konnte, hat das Amtsgericht Halle die Veröffentlichung der Überwachungsbilder angeordnet.

Wer kennt den Drogerie-Dieb aus Bad Dürrenberg? (Foto: Polizei)

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Identität der abgebildeten Person geben können, sich entweder telefonisch unter 03461/446-0 an das Polizeirevier Saalekreis oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.