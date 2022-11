Hier kommt Weihnachtsstimmung am ersten Adventswochenende im Saalekreis auf

Der erste Advent steht vor der Tür und der Terminkalender im Saalekreis ist prall gefüllt: Vom Glühweinexpress in Esperstedt über den Weihnachtsmarkt in Leuna bis zum Adventskonzert in Merseburg.

Merseburg/MZ - Das Weihnachtsfest rückt näher. Keinen Monat ist es mehr bis Heiligabend. Die großen Weihnachtsmärkte der Region in Leipzig und Halle haben geöffnet. Doch warum in die Ferne schweifen, auch im südlichen Saalekreis gibt es am ersten Adventswochenende reichlich Gelegenheit sich in Vorweihnachtsstimmung zu versetzen. Ein Überblick: