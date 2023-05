Ministerpräsident zu Gast in Merseburg

Merseburg/MZ - Selten hat Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) so viel Zeit. Doch die hat er sich an diesem Tag genommen. Die Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt (IMG) hatte anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Straße der Romanik Medienvertreter aus ganz Deutschland eingeladen. Die rund 20-köpfige Journalistengruppe besuchte unter anderem auch den Merseburger Dom, der an der Straße der Romanik liegt und hörte hier aus dem Mund des Ministerpräsidenten, warum die Stadt der Nabel Deutschlands ist.