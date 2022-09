Hier geht’s zur Ausbildung

Bei der Perspektive Job 4.0 werden in Merseburg viele Berufe vorgestellt.

Merseburg/MZ - Wer sich gerade Gedanken um den künftigen Ausbildungsberuf macht, sollte diesen Termin nicht verpassen: Am 17. September steigt im Merseburger Ständehaus die „Perspektive Job 4.0“ und bietet einen Überblick über die verschiedensten Ausbildungsmöglichkeiten in der Region. Ob Berufskraftfahrer, Lokrangierführer im Güterverkehr, Fahrdienstleiter, Gleisbauer, Fachlagerist, Kaufmann, Pfleger, Erzieher, Fachinformatiker, Servicekraft – allen interessierten Ausbildungswilligen werden bei der diesjährigen Jobmesse zahlreiche Berufsfelder angeboten. Darunter sind laut Auskunft der Veranstalter auch viele Ausbildungsangebote in Kombination mit einem Studium.