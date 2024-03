Auf dem Sportgelände in Schraplau lagerten 10.000 Kubikmeter Aushub aus dem Bach Weida. Wie und wann Erdmassen verbaut werden sollen, damit wieder ein Freizeitareal in der Stadt zur Verfügung steht.

Hier entsteht wieder ein Sportplatz in Schraplau

Freizeitmöglichkeit in der Stadt

So sieht das Sportplatzgelände in Schraplau aktuell aus. Ein Rasenplatz soll hier wieder entstehen.

Schraplau/MZ - Solange Erdmassen und sich auftürmende Haufen auf dem Sportplatz in Schraplau liegen, werde in der Stadt gemunkelt, dass hier nie wieder ein Sportplatz entsteht, sagt Bürgermeister Olaf Maury (parteilos). Man sollte etwas Geduld haben, meint er. Schließlich hat die Stadt vom Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) Sachsen-Anhalt, der im Zuge seiner Baumaßnahmen in der Ortslage den Platz als Zwischenlagerfläche für rund 10.000 Kubikmeter Aushub aus dem Bach nutzte, die Zusage, dass hier wieder ein Sportplatz hergerichtet wird. Wenngleich die jetzige Situation auf dem Areal, wo Erdmassen vor ein paar Wochen ausgebreitet wurden, wohl noch nichts Vorzeigbares für Kritiker ist, sieht es doch zumindest nach einem Anfang aus.