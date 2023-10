Seit fast 100 Jahren ist der Chemiestandort Leuna ein wichtiger Treibstofflieferant. InfraLeuna-Geschäftsführer Christof Günther will, dass das auch bei einer stärkeren Verbreitung von umweltschonenden Kraftstoffen (E-Fuels) so bleibt. Dafür hofft er auch auf ein Projekt des Logistikkonzerns DHL.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Leuna/MZ - Mehrere Hundert Millionen Euro investiert das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in eine Pilotanlage in Leuna. Dort soll die Herstellung von grünem Kerosin in industriellem Maßstab erprobt werden. Der Startschuss für das Projekt fiel am Montag. Im November folgt ein zweiter. Das Berliner Start-up C1 will mit Partnern eine Anlage zum Test einer neuartigen Synthesetechnik für grünes Methanol in Betrieb nehmen. Das soll etwa Schiffen als Treibstoff dienen. Welche Rolle spielt der Chemiestandort Leuna künftig bei der Herstellung von solchen mit Hilfe von grünem Strom erzeugten Kraftstoffen (E-Fuels)? Robert Briest sprach darüber mit dem Geschäftsführer der Betreibergesellschaft InfraLeuna, Christof Günther.