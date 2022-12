Heiteres aus Braunsbedra in markigem Lutherdeutsch aufgeschrieben

Braunsbedra/MZ - „Das Buch ist da“, so ist es in großen Buchstaben quer über dem Schaufenster des Ladens Design & Gravur Gebrüder Gallas in der Freyburger Straße in Braunsbedra zu lesen. Gemeint ist das Buch „Jesus, das bin ich - Heiteres und Besinnliches aus sechs Jahrhunderten Braunsbedra“, worunter Autor Siegfried Gallas gleich noch „Band eins“ vermerkt hat, was die Nachfrage nach einer möglichen Fortsetzung von vornherein erübrigt.