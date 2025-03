An der Druckleitung, durch die Schmutzwasser aus Querfurt und aus dem Weida-Land nach Karsdorf befördert wird, war eine Anlage in Barnstädt komplett ausgefallen. Wie reagiert wurde.

Barnstädt/MZ - - Viel Betrieb herrschte Ende vergangener Woche am Pumpwerk in der Bahnhofstraße in Barnstädt. Tag und Nacht fuhren Lkw und Fahrzeuge mit Serviceleuten zu der Anlage, die zur rund 20 Kilometer langen Druckleitung gehört, durch die Schmutzwasser aus Querfurt und aus dem Weida-Land nach Karsdorf ins Klärwerk befördert wird. „Wir mussten in Barnstädt eine große Havarie beheben“, berichtet Torsten Pohl, Leiter des Querfurter Abwasserbetriebs. Seit Freitagnachmittag funktioniere die Anlage wieder, fügt er an.