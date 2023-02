Finanzen Der Saalekreis rechnet in diesem und in den Folgejahren mit massiven Verlusten. Dabei überweist die Chemiestadt im kommenden Jahr einen Rekordbetrag.

Merseburg/Leuna/MZ - Angst und Bange sei ihm bei den Folien geworden, erklärte Lutz Kuhne. Was den FDP-Politiker so schockierte, war die Finanzplanung des Saalekreises, die Kämmerin Katrin Liebe im Finanzausschuss vorstellte. Eine Reihe von Ziffern in Blutrot. Minus 17,7 Millionen stehen im Etat für 2023, den der Kreistag wohl kommenden Mittwoch verabschiedet. Die Prognose für die Folgejahre lautet ähnlich. Spätestens 2026, so erklärte Liebe, müsse der Kreis, Kassenkredite aufnehmen, weil die Rücklagen verbraucht sind.