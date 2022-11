Hat ein Merseburger den Hitlergruß auf einer Demo in Querfurt gezeigt?

Merseburg/Querfurt/MZ - Im Jogginganzug betritt der Angeklagte den Saal am Amtsgericht in Merseburg. Er wirkt nach außen gelassen, einen Verteidiger hat er nicht dabei. Dafür hat er selbst ein paar Zeugen mitgebracht. Dem Merseburger wird vorgeworfen, im Januar auf einem Protestzug in Querfurt zweimal den sogenannten Hitlergruß gezeigt zu haben. Laut Staatsanwaltschaft sei er als Ordner dabei gewesen und sollte aufpassen, dass nichts eskaliert.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt MZ+ kennenlernen und 5 Tage >>testen<<.