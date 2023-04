Sachsen-Anhalts Ministerpräsident schreibt Chef der Deutschen Bahn Haseloff fordert Tempo beim Bau S-Bahn-Kurve Merseburg-Leipzig

Planung und Bau der S-Bahn-Direktverbindung von Merseburg nach Leipzig sollen sich noch bis Mitte der 2030er Jahre ziehen. Das geht Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff zu langsam. In einem Brief an den Vorstand der Deutschen Bahn AG forderte er nun mehr Tempo bei der Kurve Großkorbetha.