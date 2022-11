Diskussion um Ukraine-Krieg und Auswege Haseloff: Es fehle an „zündenden Ideen,“ wie Frieden geschaffen werden kann

Ministerpräsident Reiner Haseloff diskutiert in Bad Lauchstädt mit dem ehemaligen Moskau-Botschafter Rüdiger von Fritzsch über Ursachen für und Auswege aus dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Dabei wird deutlich das Kernproblem liegt in einer Person.