Händlerin Renate Zens geht nach 32 Jahren in den Ruhestand

Renate Zens packt ihre Ware ein. Sie schließt nach 32 Jahren ihre Boutique in Braunsbedra.

Braunsbedra/MZ - Die meisten Kleiderständer und Regalschubfächer waren leer. Doch in der Boutique „Zabou“ auf dem Eduard-Dörge-Platz in Braunsbedra herrschte Freitag dennoch Hochbetrieb. Eine Stammkundin nach der anderen wollte zu Inhaberin Renate Zens. Viele hatten Blumen oder ein kleines Geschenk dabei. Denn das Geschäft schloss abends nach 32 Jahren. Die 69-jährige Chefin geht in den wohlverdienten Ruhestand.