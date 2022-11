Händler im Saalekreis optimistisch: „Leute brauchen auch in der Krise Geschenke“

Energiekrise und Inflation trüben das Weihnachtsgeschäft, fürchtet der Handelsverband Deutschland. Die Verantwortlichen von Ikea in Günthersdorf und des benachbarten Nova sind da optimistischer. Doch sie berichten von Änderungen im Kaufverhalten - nicht nur weil Kerzen starken Absatz finden.

Günthersdorf/Merseburg/MZ - Absperrgitter und zusätzliches Sicherheitspersonal wie im Mutterland des Black Fridays, den USA, braucht das Einkaufszentrum Nova nicht. Centermanager Peter Lehnhardt rechnet an diesem Freitag dennoch mit einem der besucherstärksten Tage des Jahres. Aber die Ströme verteilten sich gut über die in den Abend hinein verlängerten Öffnungszeiten. „Es kommen schon früh die ersten, die auf Schnäppchen hoffen.“ Viele Kunden würden aber auch erst nach ihrem Feierabend shoppen gehen. Ein besonderes Programm, um sie am Tag nach dem US-Thanksgiving, der jenseits des großen Teiches für seine Rabatte berüchtigt ist, braucht das Center nicht, um sie zu locken. Die Rückkehr zu einer Einkaufsnormalität hilft laut Lehnhardt aber schon: „Vor einem Jahr hatten wir 2G und Bändchenpflicht. Jetzt genießen wir, dass alles wieder normal abläuft.“