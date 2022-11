Hallescher Künstler stellt in Leuna aus

Der Hallenser Bernd Göbel stellt erstmals in der cCe-Galerie in Leuna aus und präsentiert Holzschnitte und Plastiken aus fünf Jahrzehnten.

Bernd Göbel stellt in der Kunstgalerieim cCe Kulturhaus in Leuna aus.

Leuna/MZ - Holzschnitte begleiten Bernd Göbel bereits sein gesamtes künstlerisches Leben. In diesen hat er über Jahrzehnte verarbeitet, was ihn immer wieder beschäftigt hat. Einen Ausschnitt präsentiert der hallesche Künstler nun ab Samstag in der cCe-Galerie in Leuna.