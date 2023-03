Kinderzahlen in Querfurt sind besser als vor einigen Jahren prognostiziert. Die beiden Grundschulen in Querfurt und Schmon könnten sogar auch ohne Änderung der Schulbezirke auskommen, die 2016 vom Stadtrat beschlossen wurde.

Querfurt/MZ - Ab dem Schuljahr 2025/26 ändern sich in der Einheitsgemeinde Querfurt die Grundschulbezirke. Kinder aus den Ortsteilen Lodersleben und Gatterstädt sollen nicht mehr wie bisher in die Grundschule „Philipp Müller“ in Querfurt gehen, sondern in die Grundschule nach Schmon. 2016 hatte der Stadtrat diese Änderung beschlossen. Basierend auf Daten einer Bevölkerungsprognose wurde sie notwendig, um Mindestschülerzahlen in Schmon langfristig zu erreichen, den Schulstandort zu sichern und Fördermittel für das Gebäude erhalten zu können. Nun stellen sich die tatsächlichen Schülerzahlen aber besser als damals prognostiziert dar, so dass der Standort Schmon auch ohne die beschlossene Änderung sicher ist.