Grundschule Kötzschau nach mehreren Jahren wieder mit fester Schulleiterin

Yvonne Rosenthal ist die neue Schulleiterin der Grundschule "Thomas Müntzer" in Kötzschau.

Kötzschau/MZ - Mehrere Jahre lang war die Grundschule „Thomas Müntzer“ in Kötzschau ohne feste Schulleitung. Die ehemalige Rektorin war langzeiterkrankt, zwischenzeitlich ist eine Schulleiterin aus Bad Dürrenberg eingesprungen. Seit 2019 hat Yvonne Rosenthal die Leitung kommissarisch übernommen, zunächst gemeinsam mit einer Kollegin, später allein. Rosenthal kam 2016 als Lehrerin an die Grundschule in die Leunaer Ortschaft. Eigentlich hatte sie nie vor, Schulleiterin zu werden, doch die Umstände wollten es anders. Seit kurzem zeichnet die 47-Jährige verantwortlich für die Schule, die 183 Kinder besuchen, und bereut ihre Entscheidung keineswegs. Und die Grundschule Kötzschau hat endlich wieder eine Schulleiterin.