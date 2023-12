Saalekreis/MZ - Ein Lottospieler aus dem Saalekreis hat kurz vor Weihnachten großes Glück gehabt: Bei der Spiel 77-Ziehung am Samstag, 16. Dezember, konnte er oder sie sich über einen Gewinn von 77.777 Euro freuen. Nur eine Ziffer trennte den Sieger vom Hauptgewinn, die Gewinnchance betrug etwa eins zu 1,1 Millionen.

Der glückliche Gewinner setzte 75 Euro ein und spielte anonym ohne Kundenkarte, informiert die Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt. Neben Spiel 77 kreuzte er auch Felder für Lotto 6aus49 und weitere Zusatzlotterien an – und bleibt weiterhin im Rennen für anstehende Ziehungen bis zum 30. Dezember.

Gewinne können in jeder der 650 Lotto-Verkaufsstellen in Sachsen-Anhalt oder direkt in der Lottozentrale Magdeburg eingefordert werden. „Dieser Gewinn lässt sicher einige Sonderwünsche in Erfüllung gehen“, so Lotto-Geschäftsführer Stefan Ebert. Im Saalekreis ist es der 39. Hochgewinn über 5.000 Euro in diesem Jahr.

Spiel 77, mit einem Einsatz von 2,50 Euro pro Ziehung, ist eine Zusatzlotterie, die auf allen Spielscheinen in Sachsen-Anhalt gespielt werden kann und auf dem Prinzip der Endziffernlotterie basiert.