Rund 150 Menschen demonstrierten Mittwochabend am Rande einer Arbeitsberatung von Müchelner Stadträten gegen mögliche neue XXL-Windräder in Richtung Schnellroda. Wie es nun weitergeht.

Großer Protest gegen neue Windräder – doch nächste Woche könnte alles entscheiden

Vor dem Bürgersaal Mücheln, wo Stadträte tagten, demonstrierten rund 150 Menschen gegen den geplanten Windradbau.

Mücheln/MZ. - Lautstark mit Pfeifen und Rasseln protestierten Mittwochabend in Mücheln Gegner des geplanten Windradausbaus zwischen der Stadt und Schnellroda. Vor dem Bürgersaal, in dem Stadträte des Kultur- und Bauausschusses eine gemeinsame interne Arbeitsberatung durchführten, hatten sie sich versammelt. Die Polizei sprach am Ende auf MZ-Nachfrage von 100 Teilnehmern, die Organisatoren von schätzungsweise 150 bis 200 Personen.