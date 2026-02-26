weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Konflikt um Windvorranggebiet in Mücheln: Großer Protest gegen neue Windräder – doch nächste Woche könnte alles entscheiden

Rund 150 Menschen demonstrierten Mittwochabend am Rande einer Arbeitsberatung von Müchelner Stadträten gegen mögliche neue XXL-Windräder in Richtung Schnellroda. Wie es nun weitergeht.

Von Diana Dünschel Aktualisiert: 26.02.2026, 18:23
Vor dem Bürgersaal Mücheln, wo Stadträte tagten, demonstrierten rund 150 Menschen gegen den geplanten Windradbau.
Vor dem Bürgersaal Mücheln, wo Stadträte tagten, demonstrierten rund 150 Menschen gegen den geplanten Windradbau. (Foto: Diana Dünschel)

Mücheln/MZ. - Lautstark mit Pfeifen und Rasseln protestierten Mittwochabend in Mücheln Gegner des geplanten Windradausbaus zwischen der Stadt und Schnellroda. Vor dem Bürgersaal, in dem Stadträte des Kultur- und Bauausschusses eine gemeinsame interne Arbeitsberatung durchführten, hatten sie sich versammelt. Die Polizei sprach am Ende auf MZ-Nachfrage von 100 Teilnehmern, die Organisatoren von schätzungsweise 150 bis 200 Personen.