Merseburg/MZ - Es ging teils eng zu am Samstag im Kiz Rosental bei der Bürgerinformationsveranstaltung der Stadt Merseburg. Der Andrang war groß. Er sei „überrascht“ darüber, meinte Ivo Walther, Leiter vom Stadtentwicklungsamt. Er stellte den Anwesenden den Entwurf des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes „Rosental“ vor. Dem folgten Ideenaustausch und Diskussion. Einige der rund 40 interessierten Bürgerinnen und Bürger wollten am liebsten schon während Walthers Präsentation in den Dialog gehen. Der Andrang und die teils emotional geführten Gespräche machten deutlich, dass Menschen hier Probleme unter den Nägeln brennen, sie Sorgen loswerden und bei den Plänen der Stadt für das Quartier einbezogen werden wollen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.