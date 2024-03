Merseburg/MZ. - „Es war eine doch sehr emotionale Stimmung“, erzählt Marina Kriese, Vorstandsmitglied beim SKC Buna Schkopau. Die Verbandsliga-Frauenmannschaft hatte am Sonntagvormittag gemeinsam mit weiteren Vereinsmitgliedern und den Gästen aus Dessau Abschied von dem Kegler Andreas Kühn genommen, der vor wenigen Tagen nach einem schweren Verkehrsunfall gestorben war.

Auch im eigenen Verein hatten die Schkopauerinnen einen Verlust zu beklagen: Hilde Beljan, erste deutsche Einzelweltmeisterin im Kegeln, verstarb am 11. März im Alter von 90 Jahren in Merseburg. Im Jahr 1959 holte sie sich den Titel und ging damit in die Geschichtsbücher ein. 1964 gewann sie noch einmal Silber mit dem Team.

Lange Jahre war Hilde Beljan noch bei ihrem Heimatverein SKC Buna Schkopau anzutreffen. 2012 war sie Ehrengast der U23-Weltmeisterschaften in Bautzen, wurde 2022 in die Hall of Fame des DKBC aufgenommen. „Sie wird uns fehlen. Sie hat viele Jahre den Kegelsport in der Region geprägt“, sagt Marina Kriese.

Dass die SKC-Damen das Match am Ende mit 6:2 nach Punkten gewannen, ging aufgrund der Ereignisse der letzten Tage fast unter. Sie wollen nun in den nächsten Wochen zur Normalität zurückkehren.