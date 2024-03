In Leuna steht eine Lagerhalle in Vollbrand, nachdem ein Lkw Feuer gefangen hatte. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort.

Lagerhalle in Leuna in Flammen: Warnung vor Rauch sowie Glut- und Ascheregen

Großbrand in Leuna: Lkw und Lagerhalle stehen in Flammen.

Leuna/MZ. - Zu einem Großeinsatz ist es am Donnerstagabend um 20.21 Uhr in Leuna gekommen. In der Friedrich-Ebert-Straße brannte zunächst aus noch ungeklärter Ursache ein Lkw, dessen Flammen rasch auf eine Lagerhalle übergriffen. Laut Leitstelle lagerten in der Halle Teppiche, Tapeten und Holzböden. Beim Eintreffen der Feuerwehren stand die Halle bereits lichterloh in Flammen.

Zahlreiche Feuerwehren im Einsatz Foto: Katrin Sieler

Um vor der starken Rauchentwicklung und dem Glut-und Ascheregen zu warnen, wurde die Bevölkerung über die Warn-App Nina über den Großbrand informiert. Fenster und Türen sollten geschlossen bleiben. Ein Teil der Friedrich-Ebert-Straße blieb am Abend voll gesperrt. Auch die Straßenbahnlinie 5 konnte den Bereich nicht mehr befahren. Die starke Rauchentwicklung sorgte auch auf der B91 für starke Sichtbehinderung. Sogar in Halle war die Rauchsäule zu sehen.

Brennender Lkw an einer Lagerhalle in Leuna Foto: Katrin Sieler

Zahlreiche Feuerwehren kamen bei dem Großbrand zum Einsatz: Kameraden aus Leuna, Spergau, Merseburg, Bad Dürrenberg, Kreypau, Kötzschau, Friedensdorf und Zöschen/Zweimen kämpften gegen die Flammen. Auch der Kreisbrandmeister Marcus Heller war vor Ort. Die Löscharbeiten dauerten am späten Abend noch an.