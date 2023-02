Hühner und Rinder unter Panelen Größte Agri-Photovoltaikanlage Sachsen-Anhalts: Wie Investoren die Großkaynaer von ihrem Projekt überzeugen wollen

Der Landwirtschaftsbetrieb AVG Mücheln plant an den Standorten Krumpa und Großkayna die größte Agri-Photovoltaikanlage in Sachsen-Anhalt. Für Krumpa läuft das Bebauungsplanverfahren. In Großkayna sind die Pläne bislang nicht mit Ortschaftsrat und Bürgern konsensfähig.