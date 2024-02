Vor Abgeordnetenbüros der Grünen und der FDP in Merseburg wurden in der Nacht zu Mittwoch Gräber-Attrappen aufgestellt. Die Polizei prüft nun, ob eine Straftat vorliegt. Die Politiker laden derweil zum friedlichen Dialog ein.

Merseburg/MZ. - Zwei Gräber-Attrappen mit Holzeinfassung. In der aufgeschütteten Erde ein Grablicht. Dahinter ein Grabstein mit der Inschrift „Deutschland 2024. Ruhe in Frieden“. Sie wurden in der Nacht zu Mittwoch vor den Merseburger Büros des FDP-Bundestagsabgeordneten Ingo Bodtke und des Landtagsabgeordneten der Grünen Sebastian Striegel in der König-Heinrich-Straße aufgebaut und in den Morgenstunden entdeckt.