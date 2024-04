Unfälle in Bad Dürrenberg und Bad Lauchstädt

Bei drei Unfällen waren am Freitag im Saalekreis Motorrad- und Mopedfahrer beteiligt (Symbilbild)

Bad Lauchstädt/Bad Dürrenberg/MZ/und. - Die Outdoorsaison startet und die Zahl der Unfälle mit Motorradfahrern nimmt zu. Am Freitagabend wurden gleich drei zum Teil schwer verletzt.

Gegen 19 Uhr kam es auf der Hauptstraße in Bad Dürrenberg zu einer Kollision eines Pkw mit einem Moped. Der Mopedfahrer wurde dabei schwerverletzt. Etwa zur gleichen Zeit kam ein Motorradfahrer in Kaltenmark (nördlicher Saalekreis) zu Fall, nachdem er kurz vor einer Linkskurve verkehrsbedingt abbremsen musste und das Vorderrad wegrutschte. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Gegen 21.15 Uhr gab es dann einen weiteren Unfall auf der Merseburger Landstraße in Bad Lauchstädt. Auch hier waren ein Pkw und ein Motorrad beteiligt. Der Pkw kollidierte laut Polizei beim Abbiegevorgang mit dem entgegenkommenden Motorrad, sodass dessen Fahrerin schwer verletzt wurde. Das Motorrad erlitt Totalschaden und musste abgeschleppt werden.