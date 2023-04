Envia-Tel investiert über acht Millionen Euro für den Ausbau in Querfurt. Projektleiterinnen stellen Pläne vor. Im Juli soll Baubeginn in der Stadt sein.

Querfurt/MZ - Ab Sommer wird der regionale Telekommunikationsdienstleister Envia-Tel elf Gemeinden im Netzgebiet der Envia-M-Gruppe eigenwirtschaftlich mit Glasfaserinfrastruktur erschließen. Eine der Kommunen liegt in Sachsen-Anhalt. Es ist die Stadt Querfurt. Es haben so viele Querfurter „Ja“ zu schnellem Internet gesagt, dass die Vorvermarktungsquote von 35 Prozent, die der Anbieter vorgegeben hatte, übertroffen wurde. Die Mindestanzahl war notwendig, da Envia-Tel den Ausbau des Glasfasernetzes bis in die Haushalte ohne öffentliche Fördermittel eigenständig finanziert. In Querfurt werden circa 8,3 Millionen Euro investiert, so Nicole Gerike, die bei Envia-Tel Gruppenleiterin im Projektmanagement für den Infrastrukturausbau ist.