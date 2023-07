Per Druckluft wird das Kabel von der Rolle in Richtung Zielgebäude geblasen.

Mücheln/MZ - Für die Urlaubsidylle hinter ihm, den Geiseltalsee, die Marina in Mücheln, hat der Mitarbeiter der Elektrofirma Würkner keinen Blick. Seine Konzentration gilt den bunten Röhrchen in dem grauen Verteilerschrank vor ihm. Sie führen zu den Häusern, die entlang der Seepromenade stehen. Die Bewohner dort haben kabelgebundenes Internet bisher nur im Schneckentempo. Das soll sich in den kommenden Wochen ändern. In die bunten Röhrchen kommen die Glasfaserkabel, die das Hafenviertel aus dem Steinzeitalter der Internetinfrastruktur auf den neuesten Stand der Technik holen sollen.