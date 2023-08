Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg/Bad Dürrenberg/MZ - Der Landesverband der EVG fordert mehr Sicherheit für Bahnmitarbeiter. Die Verkehrsunternehmen und die Bundespolizei würden bisher nicht genug unternehmen, um sie zu schützen, kritisierte die Eisenbahnergewerkschaft am Dienstag. Anlass dafür sei ein erneuter „Angriff in einer Regionalbahn“. Gemeint ist ein Vorfall, der sich vergangenen Freitagabend in Bad Dürrenberg ereignet hatte. Dort zerschlug ein Mann eine Scheibe, um mit einem Kompagnon aus dem Zug von Leipzig nach Eisenach zu flüchten.