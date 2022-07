Getreidediebe flüchten in Steigra mit einem Radlader

Steigra/MZ - Eine regelrechte Verfolgungsjagd hat sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Steigra ereignet. Wie die Polizei dazu informiert, sind dort unbekannte Täter auf das Gelände einer Agrarfirma eingedrungen und luden dort mit einem Radlader des Unternehmens mehrere Tonnen Getreide auf ein mitgebrachtes Gespann aus Traktor und Anhänger. Als ein Mitarbeiter des Unternehmens mit seinem Auto auf dem Firmengelände eintraf, sei es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Radlader gekommen. Anschließend flüchteten die Täter mit dem Radlader sowie ihrem Gespann. Während der Flucht stieß der Radlader dann noch mit zwei weiteren Autos zusammen. Die Fahrer dieser beiden Autos, heißt es weiter, seien dabei leicht verletzt worden und an ihren Autos entstanden Sachschäden. Kurze Zeit später sei der Radlader abgestellt worden und dessen Fahrer geflüchtete. Die Polizei war mit Kriminaltechnik und Fährtenhund vor Ort. Noch in der Nacht seien Ermittlungen zur Identität der Täter eingeleitet worden, heißt es von der Polizei.