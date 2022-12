Gesundheitsamtschefin geht in Rente - Abschied nach 32 Jahren und einer Pandemie

Annegret Muchow wollte nicht mitten in der Pandemie in Rente gehen. Deshalb hängte die Leiterin des Gesundheitsamtes des Saalekreises noch ein Jahr dran. Nun ist für die Medizinerin nach 32 Dienstjahren aber Schluss. Zeit, Bilanz zu ziehen.

Merseburg/MZ - Annegret Muchow erinnert sich noch an ihren ersten Gedanken, als sie vor mehr als 40 Jahren in die Region Merseburg kam. „Wo haben die hier ihre Landschaft?“ Geblieben ist die gebürtige Altmärkerin dennoch und das in zentraler Funktion. Seit der Wende hatte das Gesundheitsamt in Merseburg keine andere Chefin – bis Silvester.