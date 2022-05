Gestohlene Wärmepumpe in Atzendorf gefunden

Atzendorf/MZ - Eine Anfang April in Zeitz entwendete Wärmepumpe wurde in Atzendorf zum Kauf angeboten. Der Geschädigte erkannte sie auf einer Verkaufsplattform wieder, bekundete Kaufinteresse und schaltete die Polizei ein. Bei der Übergabe am Samstag waren Zivilpolizisten dabei. Die Wärmepumpe konnte eindeutig als Diebesgut identifiziert und sichergestellt werden. Die Kriminalpolizei prüft nun, ob der Verkäufer auch in den Diebstahl verwickelt war.