Gespannter Blick zum Himmel in Merseburg

Merseburg/MZ - - Es ist 12.04 Uhr. Ein Moment zum Jubeln - die Wolken haben sich kurz verzogen und geben den Blick auf die Sonne frei, die zu einem kleinen Teil vom Mond verdeckt wird. Thomas Panse vom Verein Sternfreunde Merseburg und die Merseburgerin Marion Ulrich beobachten am Dienstagmittag die partielle Sonnenfinsternis am Gotthardteich auf ganz unterschiedliche Weise. Marion Ulrich durch ihre Sofi-Schutzbrille, Panse schaut auf die Projektion, die vom Teleskop auf eine Metallplatte geworfen wird. Auch viele Ferienkinder waren zum Gotthardteich gekommen. Das erwartete Himmelsspektakel war allerdings nicht so gut zu sehen wie erhofft.