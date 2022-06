Geringe Wahlbeteiligung in Merseburg - Was sind die Gründe?

Nur ein Drittel der wahlberechtigten Merseburger suchten das Lokal am 13. März auf.

Merseburg/MZ - 33,2 Prozent aller Wahlberechtigten haben sich am Sonntag, 13. März, auf den Weg gemacht und sind in das Wahllokal gegangen oder gaben vorher per Briefwahl ihre Stimme für den zukünftigen Oberbürgermeister Merseburgs ab. Das heißt im Umkehrschluss: 66,8 Prozent sind nicht wählen gegangen. Die MZ hat nachgefragt, warum die Merseburger nicht wählen gegangen sind und, ob sich das bei der bevorstehenden Stichwahl ändern wird.