Gerber, Färber und Floßboten verrichteten früher ihre Arbeit an der Saale

Merseburg/MZ - Wo Flüsse sind, war schon immer Leben. Dort siedelten sich Menschen an und gingen dort auch ihren Berufen nach. Wie wurde die Saale in Merseburg in früheren Zeiten genutzt? MZ sprach dazu mit der Merseburger Stadtführerin Angela Biemann, die in den vergangenen Jahrzehnten zu allen möglichen stadtgeschichtlichen Themen recherchiert hat.