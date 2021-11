Geplantes Treffen zu Tag der Frühgeborenen am Basedow-Klinikum in Merseburg abgesagt

Ein zu früh geborenes Kind wird in einem Inkubator betreut.

Merseburg/MZ - An diesem Mittwoch, dem 17. November, ist der Welt-Preemie-Day – der Tag der Frühgeborenen. Die MZ sprach dazu mit dem Neonatologen Dr. med. Axel Schobeß, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Carl-von-Basedow-Klinikum in Merseburg.

Was ist ein Frühchen?

Axel Schobeß: Als Frühchen werden Kinder bezeichnet, die mindestens drei Wochen vor dem regulären Geburtstermin das heißt, vor Vollendung der 37. Schwangerschaftswoche geboren wurden. Meistens wiegen diese Kinder weniger als 2.500 Gramm. Jedes 10. Neugeborene in Deutschland ist ein Frühchen. Auf der perinatologischen Schwerpunktstation in Merseburg werden Neugeborene mit Anpassungsstörungen, zu früh geborene, unreife und auch kranke Kinder und ihre Familien betreut.

Warum gibt es den Aktionstag?

Frühgeborene bilden die größte Kinderpatientengruppe Deutschlands. Deutschlandweit werden jährlich circa 60.000 Kinder zu früh geboren. Diese Zahl steigt trotz rückläufiger Gesamtgeburtenzahlen stetig an. Dennoch werden Probleme und Risiken für die weitere Entwicklung dieser Kinder nicht immer in entsprechendem Maße wahrgenommen.

Beteiligt sich das Carl-von-Basedow-Klinikum?

Das Carl-von-Basedow-Klinikum beteiligte sich bereits mehrfach an diesem Aktionstag. Um die Verbindung zwischen dem Team im Klinikum und den betroffenen Eltern nicht abreißen zu lassen, luden die Kinderkrankenschwestern der Neonatologie zu einem Frühchen-Treffen ein.

Die Resonanz war immer groß. Dabei konnten sich Kinder und Eltern auch untereinander kennen lernen und Erfahrungen austauschen. In diesem Jahr muss das CvBK-Frühchen-Treffen und selbst der geplante gemeinsame Spaziergang leider coronabedingt ausfallen.