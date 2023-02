Wallendorf/Zöschen/Günthersdorf/MZ - Ob Berufspendler, Schüler oder Anwohner – bald sind starke Nerven auf der B 181 gefragt. Ab dem 6. März wird die Straße am östlichen Ortsausgang Wallendorf aufgrund von Bauarbeiten für voraussichtlich dreieinhalb Monate vollgesperrt. Wer aus Richtung Merseburg kommend in Richtung Leipzig will, muss dann ab der Ortsmitte Wallendorf eine weiträumige Umleitung über die Dörfer Schladebach, Kötzschau, Pissen und Rodden nehmen und kommt dann in Günthersdorf wieder auf die B 181, und umgekehrt. Hintergrund der Vollsperrung sind der Bau eines Regenwasserkanals, der in die Fahrbahn gebaut wird, und anschließende Sanierungsarbeiten. Die Maßnahme wiederum erfolgt im Zuge eines Radwegebaus zwischen Wallendorf und Zöschen. Schon jetzt ist die Fahrbahn halbseitig gesperrt.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt MZ+ kennenlernen und 7 Tage >>testen<<.