Johannes Fischer hat in diesem Jahr den Hof in Langeneichstädt von seinen Eltern übernommen und „Knobio“ genannt. Er setzt auf frisches Gemüse zum selber ernten und vielfältigen Knoblauch - für Einsteiger und Vampirjäger.

Gemüse zur Selberernte: Bauer im Saalekreis setzt auf Vielfalt bei Kohl und Knoblauch

Blumenkohl ist nur eine Kohlsorte, die Kunden bei Johannes Fischer in Langeneichstädt kaufen oder selbst ernten können.

Langeneichstädt/MZ. - Blumenkohl, Schwarzkohl, Rotkohl, Grünkohl, sogar roten Grünkohl – zählt Johannes Fischer die Sorten auf, während er den Blick über seine vollbewachsenen Felder am Rande von Langeneichstädt schweifen lässt. Hier betreibt der 40-Jährige seinen kleinen Hof namens „Knobio“. Dessen Erzeugnisse können Kunden seit diesem Herbst jeden Freitag direkt vor Ort kaufen oder sogar selbst ernten.