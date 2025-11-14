Knobio in Langeneichstädt Gemüse zur Selberernte: Bauer im Saalekreis setzt auf Vielfalt bei Kohl und Knoblauch
Johannes Fischer hat in diesem Jahr den Hof in Langeneichstädt von seinen Eltern übernommen und „Knobio“ genannt. Er setzt auf frisches Gemüse zum selber ernten und vielfältigen Knoblauch - für Einsteiger und Vampirjäger.
14.11.2025, 11:49
Langeneichstädt/MZ. - Blumenkohl, Schwarzkohl, Rotkohl, Grünkohl, sogar roten Grünkohl – zählt Johannes Fischer die Sorten auf, während er den Blick über seine vollbewachsenen Felder am Rande von Langeneichstädt schweifen lässt. Hier betreibt der 40-Jährige seinen kleinen Hof namens „Knobio“. Dessen Erzeugnisse können Kunden seit diesem Herbst jeden Freitag direkt vor Ort kaufen oder sogar selbst ernten.