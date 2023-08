Gips-Werk im Saalekreis feiert 25 Jahre Gelebter Strukturwandel: Gips-Hersteller Knauf in Lochau wirbt für Abbau in Sachsen-Anhalt

Das 25-jährige Bestehen begeht das Gips-Werk in Lochau in Zeiten des Wandels. Die Betriebsleiter von Knauf glauben an gelebten Strukturwandel – brauchen aber die Unterstützung aus der Politik.