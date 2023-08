Merseburg/MZ - Die Polizei fahndet nach einem Handtaschendieb aus Merseburg. Er soll mit einer fremden Geldkarte 200 Euro abgehoben haben. Dabei sind die Fotos entstanden, mit denen nun nach Zeugen gesucht wird.

Der Vorfall ereignete sich bereits am 1. November 2022 gegen 10:30 Uhr in einem Einkaufsmarkt im Merseburger Ortsteil Meuschau. Dort nahm der Gesuchte die Handtasche einer Frau an sich, in der sich neben der Geldkarte auch rund 850 Euro Bargeld sowie persönliche Dokumente befanden.

Anschließend hob er an einem Geldautomaten in der Bahnhofstraße 200 Euro Bargeld ab.

Wer kennt diesen Mann? (Foto: Polizei)

Da alle bisherigen Fahndungsmaßnahmen erfolglos blieben, hat das Amtsgericht Halle (Saale) Fotos der Überwachungskamera des Geldautomaten zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben.

Zeugen, die Hinweise zur Identität der abgebildeten Personen geben können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Saalekreis unter der Telefonnummer 03461/4460 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.