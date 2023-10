Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bad Dürrenberg/Bad Lauchstädt/Leuna/MZ - Der Widerstand gegen neue Windanlagen in Bad Dürrenberg war jüngst groß. Der Stadtrat hat sich deutlich gegen den Bau eines Windparks zwischen den Ortsteilen und der Autobahn gestellt. Doch in der Debatte war immer wieder die Rede davon, dass die Stadt vom Betreiber 0,2 Cent pro Kilowattstunde eingespeisten Stroms bekommen würde und so auch von den Anlagen profitieren könnte. Diese Regelung gilt auch für bereits bestehende Anlagen. Winken da zusätzliche Einnahmen für die Kommunen im Saalekreis?