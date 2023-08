Nach dem Feuer in der Raffinerie steht die Pox-Methanol-Anlage still. Offen ist, was das für den Standort bedeutet und wieso gelber Rauch aufstieg.

An der Pox-Methanol-Anlage der Raffinerie war es am Mittwoch zu einem Brand gekommen. Gelber Rauch stieg auf.

Spergau/MZ - Gelblich sah für viele der Rauch aus, der am Mittwochabend über der Raffinerie in Spergau stand. Zuvor hatte es gegen 18.45 Uhr einen Knall in der Pox-Methanol-Anlage von TotalEnergies gegeben, der die Anwohner im angrenzenden Spergau aufschrecken ließ. Der gelbe Rauch, das betont Sprecherin Diana Heuer am Freitag auf Nachfrage, sei aber kein Schwefel gewesen.