Zwei Jugendliche sollen gegen ihren Willen in einer Wohnung festgehalten worden sein. Angeblich wurden Wertsachen erpresst. Warum in der Anklageschrift von einem weiblichen Täter die Rede war.

Geiselnahme oder Märchen? - 23-Jähriger aus dem Saalekreis sagt, wie es wirklich war

Ein 23-Jähriger aus dem Saalekreis muss sich vor dem Landgericht in Halle wegen erpresserischen Menchenraubs verantworten.

Halle/Leuna/MZ. - Der Vorwurf klingt nach einem guten Krimi: erpresserischer Menschenraub. Zwei minderjährige Jugendliche sollen an jenem Januartag im Jahr 2024 von zwei Personen in einer Wohnung in Leuna gegen ihren Willen festgehalten und einer von ihnen mit einem Messer bedroht worden sein.