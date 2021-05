Gegenkundgebungen mit dem Ziel: Lauter sein als die AfD

Gruppierungen und Parteien hatten zur Gegenkundgebung in der Innenstadt aufgerufen. Hundertschaften der Polizei sichern die Veranstaltungen ab.

Merseburg - Die gesperrte Weißenfelser Straße ist komplett mit Polizeifahrzeugen beparkt. Auch an allen anderen neuralgischen Punkten in der Innenstadt haben sich die Beamten postiert. Absperrgitter sollen verhindern, dass AfD-Anhänger und Gegenprotestler sich zu nahe kommen. „Nazis raus“ oder „Alle zusammen gegen die Faschisten“ hallt es immer wieder vom Kreisel herüber in Richtung Gotthardstraße. Auf der Kliaplatte beklatschen unterdessen die Anhänger der AfD die Reden der Parteimitglieder von Daniel Wald über Hans-Thomas Tillschneider bis zu Björn Höcke, Vertreter des vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuften und offiziell aufgelösten sogenannten „Flügels“. Verschiedene Fernsehteams und Vertreter anderer Medien sind vor Ort, beobachten die Szenerie.

Die Redner von Linken, Grünen und SPD, die rund um den Veranstaltungsort auftreten, sind gut zu hören und übertönten an manchen Stellen sogar die Beiträge auf der Kliaplatte. Richtig laut wird es mit der Brassband „Banda Comunale“ aus Dresden, die zunächst bei der „Unteilbar“-Demo in Halle aufgetreten ist und jetzt mit Trompeten, Posaunen und Saxofonen fröhliche und laute Musik in Merseburg macht, die viele begeistert.

Anmeldung von Kundgebungen auf dem Markt, auf dem Entenplan und auf der König-Heinrich-Straße

„Es ist großartig, dass wir auch von Leuten aus Halle unterstützt werden“, sagt Marlies. Die 65-Jährige gehört zur Gruppierung „Omas gegen Rechts“, die sich ebenso wie Vertreter des Merseburger Bündnisses für Vielfalt und Zivilcourage, des Vereins Klinke, Sowas e.V., Grüne, Linke, SPD und die Anhänger der „Fridays for Future“-Bewegung auf der König-Heinrich-Straße, am Kreisel und auf der Gotthardstraße versammelt haben. Wie schon vor Jahren, als von Rechten immer wieder der 17. Juni zum Anlass genommen wurde, in Merseburg aufzumarschieren, wollen die demokratischen Kräfte auch diesmal das Feld nicht widerspruchslos überlassen. Mit Rasseln, lauten Klappern aus Holz und Sprechchören versuchen sie gemeinsam, die AfD-Kundgebung zu übertönen. Durch Anmeldung von Kundgebungen auf dem Markt, auf dem Entenplan und auf der König-Heinrich-Straße, wo eine Fläche zum Skaten eingerichtet wurde, wollen die Gegendemonstranten verhindern, dass die AfD durch die Stadt ziehen kann.

Mehrere Hundertschaften der Polizei sichern die Veranstaltungen ab. (Foto: Katrin Sieler)

Dann plötzlich eine tumultartige Szene. Polizisten ziehen ihre Sturmhauben über und setzen ihre Helme auf. Eine Gruppe Gegendemonstranten hat die Absperrung überwunden und den abgeriegelten Kliaplatz geentert. Sie werden von Polizisten umringt und von der Kliaplatte in die Straße Hölle zurückgedrängt.

Fröhlich und sehr laut: die Musik von „Banda Comunale“ (Foto: Katrin Sieler)

Insgesamt seien die Versammlungen aber störungsfrei verlaufen, sagt Polizeisprecher Alexander Junghans. Es sind jedoch Strafanzeigen wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung erstattet worden. Es gab auch zwei Anzeigen gegen Polizeibeamte wegen des Verdachts der Körperverletzung im Amt. Bei der Versammlung der AfD wurden von den Versammlungsbehörden knapp 250 Teilnehmer gezählt. Die Gegendemonstranten machten rund 230 Personen aus. Die Polizei war mit mehreren Hundertschaften der Landespolizei vor Ort. (mz)