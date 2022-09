Gegen Gewalt und Diskriminierung: Fair-Play-Tag beim VfL Querfurt

Der Fußballverein und das Bündnis „Querfurt für Weltoffenheit“ laden am 1. Oktober in den Sportpark der Quernestadt ein.

Bei der Fair-Play-Aktion in Querfurt stehen auch zwei Fußballspiele auf dem Programm.

Querfurt/MZ/LOS - Erstmalig beteiligt sich der VfL Querfurt 1980 an der Interkulturellen Woche des Saalekreises. Zusammen mit dem Bündnis „Querfurt für Weltoffenheit“ wurde ein Fair-Play-Tag organisiert. Am Samstag, 1. Oktober, sind alle Interessierten ab 11 Uhr in den Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark eingeladen, um ein Zeichen gegen Diskriminierung und Gewalt zu setzen.