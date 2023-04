Im Denkmalhof in Merseburg entsteht eine große Photovoltaikanlage, die die Heizkosten senken soll. Warum hier auch Studenten mitarbeiten und wieso das Projekt vor zwei Jahren gar keine Genehmigung bekommen hätte.

Joachim Wenzel, der Eigentümer des Merseburger Denkmalhofs, investiert angesichts der Energiekrise in eine Photovoltaikanlage.

Merseburg/MZ - „Und hoch“, ruft jemand, und der Eimer schwebt am Seil in Richtung Dach. Was da wohl Geheimnisvolles drin ist? „Nur ein Akku für den Akkuschrauber“, ruft eine Studentin lächelnd herunter. Danach geht es mit Schwergewichten weiter.