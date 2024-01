Der Igel ist „Wildtier des Jahres 2024“ – und könnte bald auf der Liste gefährdeter Arten stehen. Sein Schutz steckt im Saalekreis noch in den Kinderschuhen, doch es gibt freiwillige Helfer.

Bad Dürrenberg/MZ. - Gesellig, freundlich und schlau – so kennen ihn schon die Kinder aus Fabeln und Geschichten. Nun wurde er von der Deutschen Wildtier Stiftung zum Tier des Jahres 2024 gewählt: der Igel. Und das, weil sein Leben nicht so unbeschwert ist wie in Literatur und Kinderfilmen.