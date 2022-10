Wie sich der Saalekreis auf einen möglichen Blackout im Winter vorbereitet

Auch im Saalekreis könnten im kommenden Winter Stromausfälle drohen. Wie sich Kreis und Kommunen vorbereiten. Was jeder Einzelne tun kann und was Müllsäcke mit einem Klo zu tun haben.

In vielen Kommunen im Saalekreis und in der Kreisverwaltung bereitet man sich auf einen möglichen Blackout vor.

Merseburg/MZ - An Spekulationen, ob es zu kleineren und größeren Stromausfällen in diesem Winter kommen kann, will sich der Landkreis zwar nicht beteiligen. Gleichwohl bereitet er sich auf diese möglichen Szenarien vor und hat die Kommunen in die Pflicht genommen, sich mit dem Thema Stromausfall und Blackout zu beschäftigen. Aktuell laufen daher sehr konkrete Planungen, die sich an dem Konzept der „Katastrophenschutz-Leuchttürme“ orientieren.