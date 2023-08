Am 12. August 1979 sterben zwei Kubaner in Merseburg. Eine Initiative sieht sie als Opfer einer rassistischen Hetzjagd und fordert einen Erinnerungsort in der Stadt. Bei der Kundgebung zum Jahrestag der Vorfälle hat sie zumindest einen temporären geschaffen.

Merseburg/MZ - Als Yasmani Guerra, ein in Havanna lebender Musiker, am Samstagnachmittag auf der Merseburger Neumarktbrücke zu singen begann, setzte heftiger Regen ein. Das Wetter passte zum melancholischen Ton des Liedes, das Guerras Onkel Delfin gewidmet war. Er ist einer der beiden Kubaner, die am 12. August 1979 nahe der Brücke nach einer Auseinandersetzung mit Deutschen in der Saale ertrinken. Die genauen Umstände sind bis heute unklar. Die Staatsanwaltschaft Halle hatte vor einigen Jahren ihre Ermittlungen eingestellt, weil sie keine Belege für einen Mord finden konnte. Nur der wäre juristisch nicht verjährt.